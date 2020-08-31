قرض الـ50 مليون للبناء تشمل الموظفين والمتقاعدين

2020/08/31 | 13:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_بغداد

أعلن مصرف الرافدين أن قروض الـ50 مليون للبناء في قطعة أرض تشمل الموظفين والمتقاعدين.

واوضح المصرف ، في بيان تسلمته ” خبر برس “، إن “القرض يصرف على شكل دفعتين، تكون الدفعة الأولى 25 مليوناً عند إكمال البتلو، والدفعة الثانية 25 مليوناً عند التسقيف”، مشيرا الى أنه “بإمكان الموظف أو المواطن التقديم على القرض من خلال فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”.

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