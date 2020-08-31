على هامش العربيّة الحديثة – 1 - سليمان جبران

2020/08/31 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سليمان_جبران سليمان جبران: على هامش العربيّة الحديثة – 1 نوستالجيا كيف نترجمها إلى العربيّة؟ما هي النوستالجيا – ( nostalgia) ، وكيف نصوغ بديلا لها في العربيّة؟ أحد الأصدقاء جعلها موضوع دراسة له مطوّلة في الشعر عندنا، وسألني رأيي في البديل العربيّ الملائم للنوستالجيا.



أجبتُه ارتجالا أنّي أكتب عادة التوق بديلا عربيّا لهذا المصطلح.عدتُ بعد ذلك كالعادة إلى المراجع والقواميس.



لم أرغب في كتاباتي ......





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