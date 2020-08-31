شبيحة الدعوة والتحرش - محمد سرحان

2020/08/31 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_سرحان بعد كل حادثة تحرش أو اغتصاب وآخرها "حادثة فيرمونت" حيث اعتدى مجموعة من الشبان على شابة داخل فندق فيرمونت، وألقت النيابة عليهم بعد تقديم بلاغات وافتضاح أمر المتحرشين، تنطلق حملات لمكافحة التحرش يطلقها مواطنون على الإنترنت للقبض على المتحرشين الذين يطلقون عيونهم وألسنتهم وأياديهم على سيدات مصر وفتياتها.



وفيما يدافع المواطنون عن حق السيدات في المشي والتنقل والتمتع بنعمة الأمن والأمان بعد أيام عصيبة ت ......





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