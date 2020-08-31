ائتلاف الخنجر: برنامج الكاظمي يفتقر لرؤية علمية ولن يحصل اي تطور في فترته

2020/08/31 | 14:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكد النائب عن ائتلاف المدن المحررة مضر الكروي اليوم الاثنين ان برناكج رئيس الوزراء يفتقر الى رؤية علمية للازمة الاقتصادية والمالية وكانت عبارة عن عبارات انشائية، مستبعدا حصول أي تطور خلال فترته.وقال الكروي في تصريح لـ/المعلومة/، “اننا لم نشاهد اي خطوات حقيقية وفعلية من قبل رئيس الوزراء باتجاه المحافظات في الجوانب اللي ذكرتها وقد نعطي العذر له بسبب الازمة الحالية المالية والاقتصادية وازمة كورونا والتي اثرت بشكل كبير وملموس على الحياة وعلى جميع الاصعدة لعام ٢٠٢٠ وكما تعرف الى الان لم ترسل الحكومة الى مجلس النواب موازنة ٢٠٢٠”.وأضاف، انه “لن يحصل اي تطور اقتصادي او عمراني او بناء في فترة الكاظمي لاسباب جوهرية كثيرة”، مبينا أن “من يراجع البرنامج الحكومي للكاظمي سيلاحظ انه يفتقر لأي رؤية علمية للأزمة الاقتصادية والمالية وتطرقت لها بعبارات انشائية أغفلت حتى التطرق لمشكلة النفط وخطط دعم المنتج الوطني وتطوير الزراعة والصناعة، واليات استيعاب البطالة والكفاءات”.وتابع الكروي، أنه “لن يحصل اي تقدم او تطور او بناء في محافظتنا لا في عهد الكاظمي ولا بعد الكاظمي، حتى في حال صعود اسعار النفط وتوفر موازنة جيدة شبيهة لموازنة ٢٠١٩ اذا بقي شكل النظام على حاله وبقى العمل و التطبيق في ادارة الدولة بنفس الاليات وبنفس النمط”.



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