القبض على 12 متهماً بالإرهاب وضبط أكداس للأسلحة والاعتدة في الأنبار

2020/08/31 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على (١٢) ارهابي وضبط اكداس للأسلحة والاعتدة ومواد تفجير في الأنبار

بغداد اليوم- الأنبار

أعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، الاثنين (31 آب 2020)، القبض على 12 متهماً بالإرهاب وضبط اكداس للأسلحة والاعتدة ومواد تفجير في الأنبار.

وقالت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "بمتابعة دقيقه ومستمرة لخلايا عصابات داعش الارهابي ضمن قاطع المسؤولية في محافظة الأنبار، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الانبار من القاء القبض على 12 ارهابياً بمناطق متفرقة من محافظة الأنبار مطلوبين وفق احكام المادة ٤ /إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأضاف، أن "المتهمين عملوا ضمن ما يسمى بولاية الفلوجة وولاية الأنبار و ولاية الفرات اثناء سيطرت العصابات الإرهابية على المحافظة آنذاك، وبصفة امنيين وعسكريين واداريين بعد ان تدربوا بمعسكرات داعش".

وأوضح البيان، أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية ونفذو العديد من العمليات الارهابية من استهداف الاجهزة الامنية وتفجير الدور وقتل المواطنين، وبعد عمليات التحرير هربوا الى احدى دول الجوار والآن عادوا لتنفيذ عملياتهم الإرهابية".





وأشار إلى أنه "تم ضبط اكداس للعتاد من مخلفات داعش الإرهابية احتوت على 18 عبوة محلية الصنع و 21 قنبرة هاون عيار 82 ملم و19 قنبرة هاون عيار 60 ملم و 30 احزمة ناسفة و(5 كغم) بارود تفجير وصاروخين كاتيوشاو (6) جليكانات مملوءة بمادة C4 معدة للتفجير و(3 متر) فتيل تفجير وصاروخ راجمة و(4) صواريخ RBG7 و بطاريتين 9 فولت وصاعق رمانه و(51) قداحة وجهاز تفجير عن بعد وصاروخ مضاد للدروع وصاروخ اشخاص و(6) حشوات دافعة ورمانه يدوية وقذيفة مدفع جهنمي و(70) اطلاقة عتاد 23 و(80) اطلاقة عتاد 14,5 ملم وقذيفتي مدفع نمساوي وسبحتين تفجير".

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