2020/08/31 | 14:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العمارة / نينا / اعلنت مديرية شرطة ميسان عن القبض على (5) متهمين بينهم متهمون بالشروع والقتل العمد وآخرين بجرائم جنائية مختلفة في قضاء الميمونة بالمحافظة.وقالت المديرية في بيان ان" مفارز مراكز الشرطة في قضاء الميمونة غرب ميسان نفذت حملة تنفيذ أوامر القبض الصادرة من القضاء في مناطق متفرقة من قضاء الميمونة أسفرت حصيلتها عن القاء القبض على (5) متهمين مطلوبين للعدالة بينهم متهمون بالشروع والقتل العمد وآخرين بجرائم جنائية مختلفة، واتخذت مفارز مراكز الشرطة إجراءات قانونية بحقهم أصوليآ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على (5) متهمين بجرائم جنائية مختلفة في قضاء الميمونة بميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على (5) متهمين بجرائم جنائية مختلفة في قضاء الميمونة بميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).