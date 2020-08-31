الجماعة الإسلامية تحذر من خطورة الأوضاع التي يمر بها إقليم كردستان

2020/08/31 | 14:29 - المصدر: وكالة نينا

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السليمانية/نينا/حذرت الجماعة الإسلامية الكردستانية من خطورة الأوضاع الراهنة التي يمر بها إقليم كردستان.وأصدرت قيادة الجماعة الإسلامية الكردستانية التي يتزعمه علي بابير بيانا أكدت فيه أن إقليم كردستان على حافة الإنهيار والإنفجار بسبب الأوضاع المعيشية المنهارة للمواطنين، مضيفة أنه بسبب سوء الإدارة من قبل الحزبين الرئيسيين /الإتحاد الوطني، الديمقراطي الكردستاني/ فإن الأوضاع تتجه نحو الأسوأ يوما بعد آخر يوحي بإنفجار.وأوضح البيان أن السلطات المتنفذة فشلت في تحقيق العدالة الإجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين بسبب الفساد المستحفل الذي ينخر مؤسسات الحكومة في إقليم كردستان./إنتهى

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