ضبط ثلاثة صهاريج وعجلتين محملة بمنتوج نفطي مخالف للضوابط في بابل وكركوك وصلاح الدين

2020/08/31 | 14:29 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ ضبطت وكالة الاستخبارات، ثلاثة صهاريج وعجلتين محملة بمنتوج نفطي مخالف للضوابط في محافظات بابل وكركوك وصلاح الدين.وذكرت مديرية وكالة الاستخبارات في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات شرطة الطاقة، من خلال توجيهات المراجع حول مكافحة تهريب النفط ومشتقاته وللحد من هذه الظاهرة، تمكنت من ضبط ثلاثة صهاريج وعجلتين وإلقاء القبض على سائقيها محملة بمنتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية في محافظات كركوك وصلاح الدين و بابل".واضافت:" ان نوع المخالفة كانت عدم وجود اوراق رسمية بحمولة المنتوج وتغيير خط سير الحركة.



وقد تم ضبط العجلات اصواليا مع سائقيها وتسليمهم الى مراكز شرطة النفط ضمن قواطع مسؤولية كل محافظة"./انتهى7

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