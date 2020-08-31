رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: لا وقت للكلام

2020/08/31 | 14:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب، في كلمة مقتضبة بعد تكليفه من رئيس الجمهورية ميشال عون، أنه لا وقت للكلام والوعود والتمنيات بل الوقت للعمل بالتعاون مع الجميع.وقال أديب إن تشكيل الحكومة سيكون بفترة قياسية، لافتا إلى أن “الفرصة أمام بلدنا ضيقة والمهمة التي قبلناها بناء على أن كل القوى السياسية تفهم ذلك”.وأضاف أديب: “بإذن الله سنوفق بهذه المهمة من فريق العمل من أصحاب الكفاءة والاختصاص لإجراء إصلاحات بسرعة”.وأفضت الاستشارات النيابية الملزمة اليوم الاثنين، إلى حصول السفير مصطفى أديب على غالبية أصوات النواب، بـ90 صوتا، لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية خلفا لحسان دياب.وبناء عليه، استدعى الرئيس عون، أديب، واجتمع به بحضور رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.انتهى/25

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