بالوثيقة.. المباشرة بالعمل في المستشفى الاسترالي بالديوانية

2020/08/31 | 14:39 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} باشرت اليوم شركة ACA الاسترالية بانشاء مستشفى في الديوانية بسعة 400 سرير.





محمد المرسومي

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