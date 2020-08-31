حماس: النظام الإماراتي مستمر في مخالفة توجهات الأمة والاجماع الرافض للتطبيع

2020/08/31 | 14:41 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ غزة أكدت حركة حماس، اليوم الاثنين، أن النظام الإماراتي مستمر في مخالفة توجهات الأمة والاجماع الرافض للتطبيع، معتبرة أن الامارات تواصل العمل ضد الأمن القومي العربي. وقال المتحدث باسم حركة حماس، إن "استقبال الإمارات لوفد "إسرائيلي" أميركي يؤكد استمرار النظام الإماراتي في مخالفة توجهات الأمة والاجماع الرافض للتطبيع".وأضاف، أن "الامارات تواصل العمل …

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