تحذير أممي يدق ناقوس الخطر بشأن السوريين

2020/08/31 | 14:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الاثنين، من أن نحو 2.2 مليون سوري قد ينضمون إلى قائمة المواطنين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في البلاد التي مزقتها سنوات الحرب.

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