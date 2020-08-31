تولر: مطلقو صواريخ الكاتيوشا والأصوات المتطرفة لا يمثلون الشعب العراقي

2020/08/31 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، خلال حوار تلفوني مع عدد من وسائل الإعلام المحلية، علق على استمرار القصف الصاروخي للوجود العسكري الأميركي والدبلوماسي في بغداد وبعض القواعد العسكرية، قائلا إن هذه الهجمات المتكررة لا تمثل الشعب العراقي، وأن هذه الأصوات المتطرفة لا تخدم مصلحة العراق.

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