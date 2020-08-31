2020/08/31 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت وثيقة حصلت التغيير على نسخة منها، تكليف بدر محمود فحل، بعضوية الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة.

وتبين الوثيقة موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تكليف بدر محمود فحل بعضوية المساءلة والعدالة وتنص الوثيقة على إرسال نسخة من الكتاب الى عدد من الجهات، كان من بينها تحالف القوى العراقية، الذي يترأسه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة.. تكليف بدر محمود فحل بعضوية الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة.. تكليف بدر محمود فحل بعضوية الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).