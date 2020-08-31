2020/08/31 | 14:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. تجديد عقد كاتانيتش مع اسود الرافدين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. تجديد عقد كاتانيتش مع اسود الرافدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).