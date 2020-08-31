مهاجم بيرسبوليس الإيراني يقترب من القيثارة

2020/08/31 | 14:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

بات مهاجم نادي بيرسبوليس الإيراني، النيجيري كريستيان اوساجونا، قريباً من الانتقال الى صفوف نادي الشرطة في الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر في إدارة الشرطة لـ /المعلومة/ إن “المهاجم النيجيري كريستيان اوساجونا، اصبح قريباً من ارتداء قميص الشرطة في الموسم المقبل”.

وأوضح أن “اوساجونا رحب بعرض الشرطة، والطرفان الان في المراحل النهائية من المفاوضات، حيث من المؤمل ان يعلن الشرطة رسمياً عن الصفقة خلال الأيام المقبلة”.

تجدر الإشارة الى ان نادي الشرطة، يستعد لاستئناف مباريات دوري ابطال آسيا خلال شهر تشرين الأول المقبل.



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