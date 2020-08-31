2020/08/31 | 14:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 23 دقیقة

271 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت حكومة اقليم كوردستان، الاثنين، وصول وفد من وزارتي المالية والتخطيط الى العاصمة بغداد، لحسم موضوع حصة الاقليم في مشروع موازنة عام 2021.

وقال المتحدث باسم نائب رئيس حكومة الاقليم، سمير هورامي، في تصريح صحفي، اليوم (31 آب 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "وفدا من وزارتي المالية و التخطيط في حكومة اقليم كوردستان متواجد حاليا في بغداد، لغرض التباحث حول أساسيات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 ".

وأضاف أن "الوفد سيناقش الجوانب الفنية والقانونية حول موضوع حصة الإقليم، لحسم هذه الامور في مشروع قانون موازنة العام القادم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد من اقليم كوردستان يصل بغداد لبحث موازنة العام المقبل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد من اقليم كوردستان يصل بغداد لبحث موازنة العام المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).