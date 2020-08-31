مجلس أعيان العراق يدين التصريحات المسيئة للحشد ويستعد لاصدار موقف موحد للعشائر

2020/08/31 | 14:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..

يستعد رئيس مجلس أعيان العراق، لاصدار موقف موحد يمثل جميع عشائر البلاد بشأن التصريحات الأخيرة المناهضة للحشد الشعبي، معبرا عن ادانته للاساءة الى دور الحشد في تحرير الأرض.

وقال رئيس المجلس فائز السعد لـ /المعلومة/ :”اطلعنا بألم وصدمة يمتزج معها استغرابنا واسفنا الشديد من تصريحات مسيئة للحشد الشعبي”، مضيفا أن “هناك مشاورات بين العشائر ومجالس الإسناد لاصدار بيان رسمي موحد للرد على تلك التصريحات”.

وأوضح، أن “الموقف سيوجه الى الرئاسات الثلاث وسيدعو للحفاظ على سلاح المقاومة والحشد الشعبي الذي حرر الأرض والعرض”، مؤكدا أن “المجلس يدعم العملية الأمنية والسياسية بشرط عدم المساس بأي جهة خاضعة للدولة العراقية”.

واعتبر أن “التصريحات التي صدرت مؤخرا بشأن ما يسمى بالسلاح المنفلت الى حشدنا الشعبي ومواقفهم النبيلة”، مستغربا من “تغافل بعض الجهات عن دور الحشد الشعبي في التصدي لزمر داعش الإجرامي في جميع ميدان الأراض”.

وانتقد النائب عن تحالف الفتح عدي الشعلان، أمس الاثنين ، تصريحات رئيس البرلمان محمد الحلبوسي باتهام الحشد الشعبي دون غيره بالسلاح المنفلت، محذرا من فتنة تهدف الى تهديم السلم المجتمعي في الوسط والجنوب.



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