رسمياً.. اتحاد العراقي تُجدد عقد كاتانيتش لعام 2021

2020/08/31 | 14:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ … توصلت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إلى اتفاق رسمي بشأن تجديد عقد المدرب السلوفيني “سريتشكو كاتانيتش” لعام آخر.وقال الناطق الاعلامي للتطبيعية هشام محمد في بيان :” إن الهيأة التطبيعية إجتمعت مع وكيل اعمال المدرب ” بهروز دزهبود” في محافظة أربيل من اجل بحث تجديد عقد المدرب والاتفاق على بعض التفاصيل والبنود “.[…]

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