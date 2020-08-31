وصول اول طائرة

2020/08/31 | 14:55 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة وصلت اول طائرة "اسرائيلية" الى مطار ابو ظبي، اليوم الاثنين، في رحلة تاريخية غير مسبوقة الى الإمارات بعد عبورها الاجواء السعودية.وقالت وسائل اعلام دولية، إن "الطائرة الاسرائيلية حطت في مطار ابو ظبي بعد رحلة تمت عبر الاجواء السعودية".يشار الى ان الطائرة الاسرائيلية تقل وفدا اميركيا و "إسرائيليا" الى الامارات في اول …

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