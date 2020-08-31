2020/08/31 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

توصلت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إلى اتفاق رسمي بشأن تجديد عقد المدرب السلوفيني “سريتشكو كاتانيتش” لعام آخر.





وقال الناطق الاعلامي للتطبيعية هشام محمد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن:" الهيأة التطبيعية إجتمعت مع وكيل اعمال المدرب " بهروز دزهبود” في محافظة أربيل من اجل بحث تجديد عقد المدرب والاتفاق على بعض التفاصيل والبنود وتم الاتفاق على تخفيض جزء من رواتب المدرب السابقة وكذلك من قيمة العقد الجديد والذي سينتهي بالثلاثين من آب لعام 2021 .





وأضاف :" وقدم رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم أياد بنيان، شكره وتقديره إلى المدرب كاتانيتش ووكيل أعماله على تعاونهم الكبير والمرونة في تجديد المفاوضات التي كانت طويلة وماراثونية انتهت بتجديد العقد" .

يشار الى ان عقد مدرب منتخب العراق كاتانيتش سينتهي في الثالث من ايلول المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تطبيعية الكرة تجدد عقد مدرب منتخب العراق كاتانيتش سنة جديدة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تطبيعية الكرة تجدد عقد مدرب منتخب العراق كاتانيتش سنة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).