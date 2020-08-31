طارت عبر الأجواء السعودية وحطت في أبو ظبي.. وصول أول رحلة إسرائيلية إلى الإمارات

2020/08/31 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

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وصلت اول طائرة اسرائيلية الى مطار ابو ظبي، اليوم الاثنين (31 آب 2020)، في رحلة تاريخية غير مسبوقة، بعد أن ذهبت الإمارات باتجاه تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقالت وسائل اعلام دولية، إن "الطائرة الاسرائيلية حطت في مطار ابو ظبي بعد رحلة تمت عبر الاجواء السعودية".

وفي أول المواقف الدولية، قالت ايفانكا ترامب عبر تويتر: "رحلة جوية تاريخية من إسرائيل لأبوظبي مرورًا فوق المملكة العربية السعودية".

واضافت "هذه أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات العربية المتحدة وأول شركة طيران إسرائيلية تُحلق فوق الأجواء السعودية.



كُتبت كلمة (سلام) على متن الطائرة بالعبرية والعربية والإنجليزية".

وقد استبقت دولة الإمارات العربية المتحدة وصول جاريد كوشنر بإصدار مرسوم ينهي مقاطعتها التجارية لإسرائيل، وذلك بعد أيام من الإعلان عن إقامة علاقات بين الجانبين.

ويشهد العالم العربي، انقاسماً واضحاً، بين مؤيد للتطبيع الرسمي الذي اعلنت عنه الامارات العربية المتحدة، واتفاقية السلام التي ابرمتها مع تل ابيب، فبين مؤيد ورافض للخطوات العربية تجاه عقد اتفاقيات مع اسرائيل، وصلت اول رحلة تاريخية لطائرة اسرائيلية في هذه الاثناء الى مطار ابو ظبي.

وتحمل الطائرة الاسرائيلية وفدين أمريكي وإسرائيلي.

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