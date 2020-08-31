استئناف العمل ببناء مستشفى متطور سعة / 400 / سرير في بعقوبة

2020/08/31 | 15:00 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اعلنت دائرة صحة ديالى عن استئناف العمل بمشروع بناء مستشفى متطور في بعقوبة بعد توقف دام اكثر من / 8 / سنوات .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان الشركة الاسترالية المنفذه لمشروع بناء مستشفى حديث سعة / 400 / سرير باشرت باستلام موقع العمل في منطقة حي التحرير وسط بعقوبة وستبدأ بانجاز محاور العمل في الفترة المقبلة بعد توقف لاكثر من / 8 / سنوات لاسباب فنية وادارية .واضاف ان انجاز العمل ببناء اول مستشفى متطور في ديالى وفق المواصفات العالمية يعد طفرة نوعية في توفير الخدمات الطبية لاهالي المحافظة ./انتهى

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