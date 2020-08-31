الحشد ينفذ عملية استباقية لتفتيش صحراء النجف وصولا للحدود السعودية

2020/08/31 | 15:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ نفذت قوة من الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عملية استباقية لتفتيش صحراء النجف وصولا للحدود العراقية السعودية عقب ورود معلومات استخباراتية عن وجود تحركات لداعش.وقال موقع اعلام الحشد في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" أن قوة مشتركة من اللواء الثاني بالحشد الشعبي وافواج طوارئ قيادة شرطة النجف نفذت، اليوم، عملية استباقية بناء على معلومات استخباراتية لتفتيش صحراء النجف وصولا للحدود العراقية السعودية عقب ورود معلومات استخباراتية عن وجود تحركات لداعش".وأضاف:" ان العملية شملت مسح وتفتيش اكثر من ١٥ الف كم ٢ انطلاقا من النجف باتجاه منطقة اللصف، وصولا الى منطقة البريت المحاذية للحدود مع السعودية"، مشيراً الى" ان العملية شملت ايضا تفتيش جميع الوديان والمرتفعات فضلا عن التدقيق في هويات اصحاب الاغنام في الصحراء، وحققت العملية اهدافها المرسومة"./انتهى7

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