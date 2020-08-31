النفط تعد بالمضي في تنفيذ مشروع نبراس لصناعات البتروكيمياويات وتوفيـر أكثر من (30) الف فرصة عمل

2020/08/31 | 15:00 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / أكدت وزارة النفط عزمهـا المضي قدماً في تنفيذ مشروع نبراس وهو أحد المشاريع الستراتيجية المهمة في قطاع الصناعات البتروكيماويات ، الذي سيضع العراق على أعتاب مرحلة جديدة .واشار وزير النفط أحسان عبد الجبار أسماعيل ، الى أجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية ومنها وزارة الصناعة الشريك الحكومي الثاني في المشروع بنسبة ( 25% ) الى جانب وزارة النفط بحصة ( 25% ) أيضاً ، و(49%) لشركة شل العالمية ، وتم الاتفاق على التسريع في الاجراءات المطلوبة وتذليل جميع الصعوبات والانتهاء من الإجراءات التعاقدية والقانونية مع الاطراف المعنية قبل نهاية هذا العام ، ومنها شركة شل العالمية ".واضاف ، في تصريح صحفي ، ان " الطاقة الانتاجية المخطط لها لمشروع نبراس من مادة (البولي أيثيلين ) تبلغ (مليون و800 الف ) طن سنوياً وهي المادة التي تشهد نمواً مضطرداً في الاسواق العالمية ، وهو مايحقق أيرادات مالية كبيرة لخزينة الدولة ، الى جانب توفير أكثر من(30) الف فرصة عمل "، مبينا أن " الوزارة أبدت أستعدادها لتغطية أحتياجات المشروع من الغاز المغذي للمشروع "غاز الايثان" وعلى أمتداد سنوات التشغيل ، سواء للمشروع أو لتشغيل وحدات توليد الطاقة الكهربائية ".الى ذلك اوضح المتحدث الرسمي بإسم الوزارة عاصم جهاد أن " المشروع يقام في محافظة البصرة ، ليكون قريباً من مصادر الغاز والمؤانى التصديرية ، وبكلفة تقديرية أولية (8 مليارات دولار ) وهو من المشاريع الستراتيجية الواعدة في صناعات البتروكيماويات ، ضمن خطط الوزارة للاستثمار الامثل للثروة الوطنية "./انتهى5

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