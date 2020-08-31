إصابة جنديين عراقيين بتفجير شمالي ديالى

2020/08/31 | 15:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى في العراق، الاثنين، بأن جنديين أصيبا جراء انفجار عبوة ناسفة شمالي المحافظة....

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