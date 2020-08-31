اعتقال اخطر عصابة في البصرة

2020/08/31 | 15:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الإخبارية

أعلنت شرطة محافظة البصرة، القاء القبض على أخطر عصابة اجرامية تنتحل صفة عسكرية.

وذكرت الشرطة في بيان انه “بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن وجود عصابة للابتزاز و التسليب و القتل والتهجير تنتحل صفة قوة امنية على الفور تم تشكيل قوة من أبطال قسم مكافحة اجرام البصرة و من خلال المتابعة وجمع المعلومات تم التعرف على مكان تواجدهم و نصب كمين محكم في المكان المحدد وإلقاء القبض على متهمين اثنين من افراد العصابة احدهما مطلوب قضائيا وفق المادة 456 و الاخر مطلوب وفق المادة 406 ق.ع”.

وأوضحت ان “الشرطة ضبطت بحوزتهما عجلتان نوع تويوتا بيك اب دبل قمارة و بندقية كلاشنكوف نصف اخمص مع مخزن و بدلات عسكرية (مرقط) مع رتب عسكرية و أجهزة حاسوب و جهاز مناداة واختام متنوعة وبعد التعمق بالتحقيق معهم اعترفوا على عدة جرائم بالاشتراك مع متهمين اخرين هاربين وكالاتي:

خطف وقتل احد المواطنين حيث تم اختطافه من منطقة الشعيبة وقتله في منطقة الرميلة الشمالية .

نصب سيطرات وهمية برتب وملابس عسكرية مختلفة لغرض ايقاف ارتال الشركات النفطية العاملة في محافظة البصرة وابتزازها واخذ مبالغ مالية منها حسب ادعائهم بانهم ضباط في منظومة الامن الجنوبية للحشد .

خطف شيخ عشيرة من منطقة الطوبة والنخيل وبعدها تم اطلاق سراحه بدون أي مقابل وذلك لغرض الترهيب .

تهجير قسري و الاستيلاء على اراضي زراعية في منطقة مناوي اللجم.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما واحالتهما الى القضاء لينالو جزائهم العادل وليكونو عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة”.

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