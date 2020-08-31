هكذا تستعيد رسائلك المحذوفة عبر “واتسآب”

2020/08/31 | 15:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

يعد فقدان محادثاتك ودردشاتك السابقة، أحد أسوأ الأشياء التي يمكن أن تحدث لأي شخص، خاصة مع تفعيل خاصية حذف الدردشات.

ولكن موقع “تايمز نيوز ناو” يعد خطة يمكن لأي شخص من خلالها استعادة رسائله المحذوفة عبر “واتسآب”.

وجاءت أبرز تلك الطرق على النحو التالي:

يمكن استعادة رسائلك عن طريق النسخة الاحتياطية من “غوغل درايف”، والذي سيحتاج نفس رقم الهاتف وحساب غوغل” لإنشاء نسخة احتياطية.

لاستعادة نسختك الاحتياطية:

– قم بإلغاء تثبيت واتسآب وإعادة تثبيته.

– افتح واتسآب وتحقق من رقمك.

– عند المطالبة، انقر فوق استعادة الدردشات والوسائط من غوغل درايف.

– بعد اكتمال عملية الاستعادة، انقر فوق “التالي”.

– سيتم عرض الدردشات الخاصة بك بمجرد اكتمال التهيئة.

– سيبدأ تطبيق واتسآب في استعادة ملفات الوسائط الخاصة بك بعد استعادة محادثاتك.

– إذا قمت بتثبيت واتسآب بدون أي نسخ احتياطية مسبقة من غوغل درايف، فسيقوم واتسآب تلقائيًا بالاستعادة من ملف النسخ الاحتياطي المحلي.

– استعادة من نسخة احتياطية محلية:

إذا كنت تريد استخدام نسخة احتياطية محلية، فستحتاج إلى نقل الملفات إلى الهاتف الجديد باستخدام جهاز كمبيوتر أو مستكشف الملفات أو بطاقة ميموري.

بعض النقاط المهمة التي يجب معرفتها:

– سيخزن هاتفك ما يصل إلى 7 أيام الماضية من ملفات النسخ الاحتياطي المحلية.

– سيتم إنشاء النسخ الاحتياطية المحلية تلقائيًا كل يوم في الساعة 2:00 صباحًا وحفظها كملف في هاتفك.

– إذا لم يتم تخزين بياناتك في المجلد، يمكنك أن ترى مجلدات “وحدة التخزين الداخلية” أو “التخزين الرئيسي”.

استعادة نسخة احتياطية محلية أقل حداثة

إذا كنت ترغب في استعادة نسخة احتياطية محلية أقل حداثة، فستحتاج إلى القيام بما يلي:

– قم بتنزيل تطبيق مدير الملفات.

– في تطبيق مدير الملفات، انتقل إلى منصة “واتسآب” إعدادات البيانات.

– إذا لم يتم تخزين بياناتك على بطاقة الميموري، فقد ترى “وحدة تخزين داخلية” أو “وحدة تخزين رئيسية” بدلاً من بطاقة التخزين الخارجية.

– أعد تسمية ملف النسخ الاحتياطي الذي تريد استعادته من msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12 إلى msgstore.db.crypt12.

– من المحتمل أن تكون النسخة الاحتياطية السابقة موجودة على بروتوكول سابق، مثل crypt9 أو crypt10.

– لا تقم بتغيير رقم امتداد التشفير.

– قم بإلغاء تثبيت واتسآب وإعادة تثبيته.

– اضغط على استعادة عندما يُطلب منك ذلك.



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