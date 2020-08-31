تخفيض في الرواتب.. “التطبيعية” تجدد عقد مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش

2020/08/31 | 15:03 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الإثنين التوصل إلى اتفاق رسمي مع المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش لعام آخر.

وقال الناطق الإعلام باسم التطبيعية هشام محمد في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “الهيأة التطبيعية اجتمعت مع وكيل اعمال المدرب، بهروز دزهبود في محافظة أربيل من أجل بحث تجديد عقد المدرب والاتفاق على بعض التفاصيل والبنود”.

وأضاف: ” تم الاتفاق على تخفيض جزء من رواتب المدرب السابقة وكذلك من قيمة العقد الجديد والذي سينتهي بالثلاثين من آب/ أغسطس لعام 2021.

وخلص محمد بالقول إن: “رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم أياد بنيان، قدم شكره وتقديره إلى المدرب كاتانيتش ووكيل أعماله على تعاونهم الكبير والمرونة في تجديد المفاوضات التي كانت طويلة وماراثونية انتهت بتجديد العقد”.

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