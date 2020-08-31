2020/08/31 | 15:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والإمارات في مطار أبوظبي، الاثنين، وعلى متنها وفد أميركي إسرائيلي يترأسه كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول رحلة جوية من إسرائيل للإمارات.. طائرة "إل عال" تهبط في أبوظبي ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول رحلة جوية من إسرائيل للإمارات.. طائرة "إل عال" تهبط في أبوظبي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).