التطبيعية تُجدد عقد كاتانيتش لعام 2021

2020/08/31 | 15:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

توصلت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إلى اتفاق رسمي بشأن تجديد عقد المدرب السلوفيني (سريتشكو كاتانيتش) لعام آخر.

وقال الناطق الاعلامي للتطبيعية هشام محمد، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الهيأة التطبيعية اجتمعت مع وكيل اعمال المدرب، بهروز دزهبود” في محافظة أربيل من أجل بحث تجديد عقد المدرب والاتفاق على بعض التفاصيل والبنود ".

وأضاف محمد أنه " تم الاتفاق على تخفيض جزء من رواتب المدرب السابقة وكذلك من قيمة العقد الجديد والذي سينتهي بالثلاثين من آب/ أغسطس لعام 2021.

وختم محمد حديثه: "رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم أياد بنيان، قدم شكره وتقديره إلى المدرب كاتانيتش ووكيل أعماله على تعاونهم الكبير والمرونة في تجديد المفاوضات التي كانت طويلة وماراثونية انتهت بتجديد العقد".

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