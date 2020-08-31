2020/08/31 | 15:22 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 31 أغسطس 2020 | 03:16 مساءً | عدد القراءات : 7

كردستان ..



591 اصابة جديدة بكورونا

سجل اقليم كردستان، اليوم الاثنين، 591 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحة الاقليم، انها سجلت "591 اصابة جديدة بكورونا و25 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية".

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