زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي الى العراق الأسبوع الجاري

2020/08/31 | 15:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

كشفت وكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بأول زيارة رسمية له إلى العراق، الأربعاء المقبل.

ونقلت الوكالة عن مصدر في الحكومة العراقية، قوله إن “الرئيس ماكرون سيلتقي رئيس الوزراء والرئيس العراقي، ومن المؤمل أن يجري محادثات مع سياسيين فاعلين”.

وقامت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي بزيارة إلى العراق في 27 الجاري، التقت خلالها مسؤولين في بغداد وإقليم كردستان.

وبحسب المصادر فأن ماكرون “لن يذهب الى أربيل، بدلاً عن ذلك سيأتي قادة أكراد العراق لمقابلته في بغداد”.

ويعد ماكرون أرفع مسؤول يزور العراق منذ تولي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة في مايو (أيار)، وتستغرق يوماً واحداً عقب زيارته لبيروت.



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