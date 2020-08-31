تقلبات “غير مفهومة” في خارطة “التوزيع النفطي” عالميًا.. هل اقتطع العراق حصة اليابان من النفط لصالح أميركا؟

2020/08/31 | 15:24 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

بعد أيام من “قفزة مفاجئة” بارتفاع الصادرات العراقية من النفط إلى اميركا من الصفر إلى 197 ألف برميل يوميًا خلال الاسابيع الماضية، تظهر الصادرات العراقية من النفط إلى اليابان تراجعًا إلى الصفر، وبينما تراجعت الصادرات السعودية إلى اميركا هيمنت في المقابل على الصادرات النفطية إلى اليابان.

وأظهرت بيانات حكومية يابانية، اليوم الاثنين، أن اليابان لم تستورد النفط من العراق خلال شهري تموز وحزيران الماضيين، في حين احتلت السعودية المرتبة الاولى بين دول منظمة أوبك في تصدير النفط الخام لطوكيو.

وأظهر جدول نشرته وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ان “اليابان لم تستورد النفط الخام من العراق وهو أحد المؤسسين الرئيسيين لمنظمة أوبك لشهري تموز وحزيران حيث بلغت الإيرادات صفر، مقارنة باستيرادها 304 آلاف و579 برميلاً من نفط البصرة الخفيف خلال شهر حزيران من العام الماضي 2019 والتي كانت تشكل 2% من استيرادات اليابان لذلك الشهر حينذاك”.

واوضح ان “السعودية احتلت المرتبة الاولى في تصدير النفط لليابان حيث صدرت إليها 3.631 مليون برميل لشهر حزيران وتصدير 4.578 مليون لشهر تموز وهي تشكل نسبة 39.8% و44.4% من استيرادات النفط اليابانية على التوالي”.

وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة وتعتمد على وارداتها من النفط والغاز والفحم.

اميركا تستورد أكثر من 190 الف برميل يوميًا من العراق

من جانب اخر، اعلنت إدارة معلومات الطاقة الامريكية، يوم الخميس الماضي، أن العراق صدر لأمريكا خلال الاسبوع الماضي 197 الف برميل يومياً بعد ان كانت صفراً خلال الاسبوع الذي سبقه، فيما انخفضت الايرادات الاميركية من السعودية بمقدار 114 الف برميل.

وقالت ادارة المعلومات في تقرير، إن “البيانات الاسبوعية للواردات النفطية الامريكية تتغير بشكل سريع وكبير من أسبوع لآخر”، مبينة ان “واردات النفط الأميركية ارتفعت خلال الاسبوع الماضي بمقدار 185 ألف برميل يوميًا، إلى 5.916 مليون برميل يوميًا”.

وأضافت أن “اغلب الزيادة جاءت خلال الاسبوع الماضي من ثلاث دول وهي العراق ونيجيريا والاكوادور”، مبينة أن “العراق صدر إلى امريكا 197 الف برميل يوميا بعد ان كانت هذه الصادرات صفر، في الاسبوع الذي سبقه، والإكوادور بمقدار 118 ألف برميل يوميًا، لتصل الى 392 ألف برميل يوميًا”.

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