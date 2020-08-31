قائد عمليات البصرة: حصر السلاح بيد الدولة واجب وطني على القوات الأمنية تنفيذه

2020/08/31 | 15:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدر قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، اليوم الاثنين، توجيهات إلى القوات الأمنية في المحافظة، مشيرا الى ان حصر السلاح بيد الدولة واجب وطني على القوات الأمنية تنفيذه.

وقال مدنف في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان”حصر السلاح بيد الدولة واجب وطني على القوات الأمنية تنفيذه”، مشيرا الى ان “الإنتشار الأمني في مركز محافظة البصرة أعطى نتائج إيجابية خلال العشرة الأولى من شهر محرم الحرام”.

واضاف مدنف، “يجب الابتعاد عن لغة التهديد والوعيد واستخدام السلاح، كما يجب تحكيم لغة القانون ليكون الفيصل والحل في جميع القضايا الجنائية بما فيها النزاعات العشائرية”.

وتابع، “نشيد بتعاون المواطن البصري مع القوات الأمنية في تنفيذ الأوامر القضائية ومطاردة المطلوبين للقضاء”، مشددا على ان “قيادة العمليات قطعت شوط كبير في إنهاء وحل النزاعات العشائرية بعد جهود كبيرة بين القيادة وأبناء المحافظة”.

واكد مدنف، على” الاوامر السابقة برفع التظليل وعدم دخول العجلات ألتي لاتحمل لوحات مرورية إلى محافظة البصرة عبر السيطرات الخارجية”.

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