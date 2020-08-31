وكالة الاستخبارات : القبض على (١٢) ارهابي وضبط اكداس للأسلحة والاعتدة ومواد تفجير في الأنبار

2020/08/31 | 15:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكدت وكالة الاستخبارات عن القبض على (١٢) ارهابي وضبط اكداس للأسلحة والاعتدة ومواد تفجير في الأنبار”.

وقالت الوكالة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “بمتابعة دقيقه ومستمرة لخلايا عصابات داعش الارهابي ضمن قاطع المسؤولية في محافظة الأنبار، حيث تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الانبار من القاء القبض على (١٢) ارهابي بمناطق متفرقة من محافظة الأنبار مطلوبين وفق احكام المادة ٤ /إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، عملوا ضمن مايسمى ولاية الفلوجة وولاية الأنبار و ولاية الفرات اثناء سيطرت العصابات الإرهابية على المحافظة آنذاك، وبصفة امنيين وعسكرين وادارين بعد ان تدربو بمعسكرات داعش، ومن خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بأنتمائهم لتلك العصابات الإجرامية ونفذو العديد من العمليات الارهابية من استهداف الاجهزة الامنية وتفجيرالدور وقتل المواطنين، وبعد عمليات التحرير هربو الى احدى دول الجوار والأن عاودو لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.

فضلاً عن ضبط اكداس للعتاد من مخلفات داعش الإرهابية احتوت على (١٨)عبوة محلية الصنع و (٢١) قنبرة هاون عيار ٨٢ ملم و(١٩) قنبرة هاون عيار ٦٠ ملم و (٣) احزمة ناسفةو(٥كغم) بارود تفجير و صاروخين كاتيوشاو(٦) جليكانات مملوء بمادة C4 معدة للتفجير و(٣متر) فتيل تفجير وصاروخ راجمه و(٤)صواريخ RBG7 و بطاريتين ٩ فولت وصاعق رمانه و(٥١) قداحه وجهاز تفحير عن بعد وصاروخ مضاد للدروع وصاروخ اشخاص و(٦)حشوات دافعة ورمانه يدوية وقذيفة مدفع جهنمي و(٧٠) اطلاقة عتاد٢٣ و(٨٠) اطلاقة عتاد ١٤،٥ ملم وقذيفتين مدفع نمساوي وسبحتين تفجير.

وقد تم أحاله الارهابين الى القضاء بعد تصديق أقوالهم و رفع الاكداس بدون حادث يذكر.

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