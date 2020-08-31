2020/08/31 | 15:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 'اخطر عصابة' تنتحل صفة عسكرية في البصرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 'اخطر عصابة' تنتحل صفة عسكرية في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).