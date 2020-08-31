مصدر :الرئيس الفرنسي يزور بغداد الأربعاء المقبل

2020/08/31 | 15:31 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ كشف مصدر حكومي، ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيقوم بأول زيارة رسمية له الى بغداد الأربعاء القادم.وأشار المصدر في تصريح صحفي الى:" أن زيارة الرئيس الفرنسي الى بغداد تعبر عن الوقوف الى جانب البلاد في وجه الأزمة التي تعصف بها".واضاف:" ان ماكرون سيلتقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس برهم صالح ومن المؤمل أن يجري محادثات مع سياسيين فاعلين"./انتهى7

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