رسميا.. التطبيعية تجدد عقد كاتانيتش مع المنتخب الوطنـي

2020/08/31 | 15:31 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا / توصلت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إلى اتفاق رسمي بشأن تجديد عقد المدرب السلوفيني “سريتشكو كاتانيتش” لعام آخر.



وقال الناطق الاعلامي للهيئة هشام محمد ، إن " الهيئة التطبيعية إجتمعت مع وكيل اعمال المدرب " بهروز دزهبود" في محافظة أربيل من اجل بحث تجديد عقد المدرب والاتفاق على بعض التفاصيل والبنود ".



وأضاف " تم الاتفاق على تخفيض جزء من رواتب المدرب السابقة وكذلك من قيمة العقد الجديد والذي سينتهي بالثلاثين من آب لعام 2021 "، مبينا ان " رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي أياد بنيان، اشاد بتعاون المدرب كاتانيتش ووكيل أعماله والمرونة في المفاوضات الماراثونية التي انتهت بتجديد العقد "./انتهى

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