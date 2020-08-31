قائد عسكري ايراني يسلط الضوء على تطور القوة الجوية

2020/08/31 | 15:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد السلاح الجوي في الجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد ان ايران قادرة على رصد تحركات العدو في كافة أجواء المنطقة، مشيرا الى تحقيق تطور بنسب...

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