محافظة بغداد تعلن ارقام الهواتف لتلقي شكاوى المولدات

2020/08/31 | 15:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت محافظة بغداد اليوم الاثنين ، عن ارقام الهواتف لتلقي شكاوى المولدات ، الوحدات الادارية (الناحية و القائمقامية)

١-ناحية المنصور ‬ ‭ ‭0770 583 6609‬ / 07730212172٢_ ناحية التاجي الجديد. 07700617562٣-ناحية النصر والسلام 07505547036 / 07822759370٤-ناحية اللطيفية 07709646507٥- ناحية المشاهدة 07712044470٦-ناحية الكرادة. 07716669831٧-ناحية ابناء الرافدين. ‭0773 622 4139٨-ناحية الرشيد. . 07812120044٩-ناحية شعلة الصدرين 07724493118١٠- ناحية بغداد الجديدة. 07738118096١١-مدير ناحية الوحدة .



07713838331١٢-الممثل القانوني لناحيةالوحدة07904304953١٣-لجنة الطاقةناحية الوحدة. 07722865076١٤- مسؤول المولدات ابو غريب 07505651440١٥- ناحية فلسطين .



07721034771١٦-قائمقامية الرصافة. .



07739269907١٧-ناحية سبع البور .



07510797231١٨- ناحية اليوسفية.



07804409596١٩- قائمقامية المدائن.



07706209118٢٠- قائمقامية المحمودية.



07711105277٢١- ناحية العبايجي.



07819911003 / 07805604178

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