بالصور .. الدفاع المدني ينقذ 20 مواطن من حادث حريق بناية في الكرادة

2020/08/31 | 15:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ 20 مواطن من بناية مكونة من ثلاثة طوابق متخذة كـ عيادات طبية ومختبرات وصيدليات في منطقة الكرادة شارع سلمان فائق جوار مطعم قدوري”.

وقالت المديرية في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “عملت فرق الدفاع المدني الى انقاذ المراجعين واغلبهم كبار السن ونساء من داخل العيادات الطبية بسلام مع اخماد حريق في البناية دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر المادية .

وعلى أثر ذلك تم استدعاء خبير الادلة التحقيق بأسباب اندلاع حادث حريق.

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