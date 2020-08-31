محافظة بغداد تحدد أرقام هواتف لشكاوى المولدات المخالفة للتسعيرة

2020/08/31 | 15:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت محافظة بغداد ارقام الهواتف لتلقي شكاوى مولدات الكهرباء المخالفة لتسعيرة المحددة للأمبير {الذهبي والعادي} ضمن الوحدات الادارية (الناحية و القائمقامية) في المحافظة.وخصصت المحافظة الارقام التالية:١-ناحية المنصور ‬ ‭ ‭0770 583 6609‬ - 07730212172٢- ناحية التاجي الجديد 07700617562٣-ناحية النصر والسلام 07505547036 - 07822759370 ٤-ناحية اللطيفية 07709646507٥- ناحية المشاهدة 07712044470٦-ناحية الكرادة 07716669831 ٧-ناحية ابناء الرافدين ‭0773 622 4139 ٨-ناحية الرشيد 07812120044٩-ناحية شعلة الصدرين 07724493118١٠- ناحية بغداد الجديدة 07738118096١١-مدير ناحية الوحدة 07713838331١٢-الممثل القانوني لناحية الوحدة 07904304953١٣-لجنة الطاقة ناحية الوحدة 07722865076١٤- مسؤول المولدات ابو غريب 07505651440١٥- ناحية فلسطين 07721034771١٦-قائمقامية الرصافة 07739269907١٧-ناحية سبع البور 07510797231١٨- ناحية اليوسفية 07804409596١٩- قائمقامية المدائن 07706209118٢٠- قائمقامية المحمودية 07711105277٢١- ناحية العبايجي 07819911003 – 07805604178 وكانت محافظة بغداد أعلنت أول أمس السبت ان سعر الامبير للتشغيل العادي للمولدات في شهر أيلول المقبل {الذي يبدأ غداً} من الساعة (12) ظهراً وحتى الساعة (5) صباحاً (8) الاف دينار وسعر الامبير للتشغيل الذهبي (12) الف دينار.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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