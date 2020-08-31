2020/08/31 | 15:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى رئيس اركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، يوم الاثنين، حلقة تلفزيونية مع المستشار السياسي لحلف الناتو وعدد من ضباط المقر الاعلى للحلف في اللقاء الذي جمعهُ مع قائد حلف الناتو في العراق اللـــواء جينــي كرينيان وبحضور معاونه للتدريب ونائب قائد القوات البرية وعدد من ضباط هيئة الركن في رئاسة الاركان.

وتناول الاتصال عددا من المواضيع ذات الاهتمام التي تصب في مصلحة المؤسسة العسكرية، حيث أكد الجانبان على ضرورة الاستمرار والتعاون الثنائي من اجل تطوير مفاصل المؤسسة العسكرية.

وأكد رئيس أركان الجيش خلال اللقاء على نقطتين رئيسيتين هما التدريب والاصلاح المؤسساتي من خلال وضع خطة بعيدة المدى وعلى عدة مراحل بالتعاون مع حلف الناتو على ان تقيم النتائج نهاية كل مرحلة.

من جانبه، أكد المستشار السياسي وضباط المقر الاعلى للحلف على التزام حلف الناتو بدعم العراق من خلال تقديم المشورة والرؤيا المستقبلية لتوسعة عمل البعثة في العراق وبالتشاور مع وزراء دفاع الحلف.

واضاف المستشار السياسي ان البعثة في العراق هي قوة غير قتالية هدفها تقديم المشورة والمساعدة في وضع خطط الاصلاح المؤسساتي وهي مستمرة في دعم المؤسسات التدريبية وان حلف الناتو مطلع على كافة الاحتياجات والمتطلبات التي تحتاجها المؤسسة العسكرية من خلال التواصل مع قائد بعثة الناتو في العراق التي بدورها تتواصل مع كافة القيادات الامنية في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعرض لحلف الناتو خطة بعيدة المدى) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعرض لحلف الناتو خطة بعيدة المدى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).