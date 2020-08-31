رسمياً.. الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة تُجدد عقد مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش لغاية آب 2021

2020/08/31 | 15:45 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إلى اتفاق رسمي بشأن تجديد عقد المدرب السلوفيني “سريتشكو كاتانيتش” لعام آخر.وقال الناطق الاعلامي للتطبيعية هشام محمد:” إن الهيأة التطبيعية إجتمعت مع وكيل اعمال المدرب ” بهروز دزهبود” في محافظة أربيل من اجل بحث تجديد عقد المدرب والاتفاق على بعض التفاصيل والبنود “.وأضاف محمد :” تم

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