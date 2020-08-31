ترامب وبايدن يتبادلان الاتهامات بمسؤولية أعمال العنف في الولايات المتحدة

2020/08/31 | 15:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بورتلاند (الولايات المتحدة)-(أ ف ب) – تبادل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن الاتهام بالمسؤولية عن تصاعد أعمال العنف بعد موجة جديدة تخللت الاحتجاجات المناهضة للعنصرية ومقتل رجل في نهاية هذا الأسبوع في بورتلاند، في شمال غرب الولايات المتحدة.أصبح الأمن أحد محاور الحملة للانتخابات الرئاسية المقررة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث نصب […]

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