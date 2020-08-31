مصدر إسرائيلي نقلا عن كوشنير: ترامب ونتانياهو سيبحثان بيع مقاتلات إف 35 للإمارات

2020/08/31 | 15:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، الاثنين، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتناياهو، سيبحثان موضوع بيع طائرات "أف-35" للإمارات.

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