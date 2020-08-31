نسبة الفقر في العراق ترتفع قرابة الضعف.. و4 الاف عائلة ستشمل برواتب إعانة

2020/08/31 | 15:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى 34%، فيما بين قرب شمول 4 الاف عائلة موصلية برواتب الشبكة الاجتماعية.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي حضره مراسل “يس عراق”، اليوم الاثنين، إن ” ٤٠٠٠ آلاف عائلة موصلية ستكون مشمولة برواتب شبكة الحماية الاجتماعية.”، مشيرا الى ان “نسبة خط الفقر في محافظة نينوى تتراوح ما بين ٣٧ _ ٣٩% .”.

وأوضح أن “نسبة الفقر في العراق كانت ما بين ٢٠ _ ٢٢% عام ٢٠١٨ حسب احصائيات وزارة التخطيط العراقية لكن وبسبب جائحة كورونا وصلت النسبة اليوم إلى ٣٤% على حد قول الوزير “.

وكان الخبير الاقتصادي رعد تويج، قد كشف عن رقم مرتفع يمثل نسبة الفقر الحقيقية في العراق.

وقال تويج في تصريحات صحافية، ان “جينين بلاسخارت ممثلة الامم المتحدة في العراق، اعلنت في وقت سابق ان نسبة الفقر في العراق قد ازدادت بحدود 10%، واذا تمت اضافة هذه النسبة الى مانشر من نسب الفقر من قبل وزارة التخطيط في العام الماضي وهي 22%، تصبح النسبة 32% وهي نسبة كبيرة جدا تستوجب انتباه الحكومة”.

واشار الى ان “النسبة الحقيقية اعلى وفي حدود 40% بسبب جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط، لذلك لابد للحكومة من اتباع ستراتيجبة جديدة للحد من الفقر وابعاد العراقيين عن خطه قدر الامكان وتقليل الحرمان “.

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