عاجل: الوفيات بسبب كورونا تتخطى حاجز الـ1000

2020/08/31 | 15:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الاثنين، تسجيل 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات الإقليم. وقالت الوزارة في بيان تلقى "عراقي نيوز" نسخة منه، إن "وزارة الصحة سلجت 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم محافظات اقليم كردستان وتوزعت على النجو التالي": اربيل 169 إصابة السليمانية 115 إصابة كرميان 34 إصابة دهوك 243 إصابة حلبجة 30 إصابة الشفاءات: 370 أربيل 255 حالة السليمانية 52 حالة كرميان 43 حالة حلبجة 20 حالة الوفيات: 25 حالة وفاة أربيل 9 حالات السليمانية 12 حالة حالة واحدة في رابرين دهوك 3 حالات مجموع الإصابات في إقليم كردستان 28752 إصابة مجموع الشفاءات 18049 حالة شفاء مجموع الوفيات 1074موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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