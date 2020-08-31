رئيس أركان الجيش يعقد حلقة تلفزيونية مع المستشار السياسي لحلف الناتو

2020/08/31 | 15:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أجرى رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، يوم الاثنين، حلقة تلفزيونية مع المستشار السياسي لحلف الناتو وعدد من ضباط المقر الاعلى للحلف.

وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الاتصال تناول عددا من المواضيع ذات الاهتمام التي تصب في مصلحة المؤسسة العسكرية، حيث أكد الجانبان على ضرورة الاستمرار والتعاون الثنائي من اجل تطوير مفاصل المؤسسة العسكرية".

وأكد رئيس أركان الجيش خلال اللقاء، وفقا للبيان، على نقطتين رئيسيتين هما التدريب والإصلاح المؤسساتي من خلال وضع خطة بعيدة المدى وعلى عدة مراحل بالتعاون مع حلف الناتو على ان تقيم النتائج نهاية كل مرحلة".

من جانبه، أكد المستشار السياسي وضباط المقر الأعلى للحلف على إلتزام حلف الناتو بدعم العراق من خلال تقديم المشورة والرؤيا المستقبلية لتوسعة عمل البعثة في العراق وبالتشاور مع وزراء دفاع الحلف".

وأضاف المستشار السياسي، بحسب البيان، ان "البعثة في العراق هي قوة غير قتالية هدفها تقديم المشورة والمساعدة في وضع خطط الاصلاح المؤسساتي وهي مستمرة في دعم المؤسسات التدريبية، لافتا إلى أن "حلف الناتو مطلع على جميع الاحتياجات والمتطلبات التي تحتاجها المؤسسة العسكرية من خلال التواصل مع قائد بعثة الناتو في العراق التي بدورها تتواصل مع القيادات الأمنية في العراق كافة".

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